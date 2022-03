Empleados de Disney en Estados Unidos protestaron este martes para pedir que no se promulgue la polémica ley "Don't Say Gay" ("No digas gay"), aprobada ya en el Congreso de Florida, y de paso para reiterar sus críticas a la dirección de la empresa ante lo que califican de "apatía" a la hora de defender a la comunidad LGBTQ.

Los empleados de la compañía, con sedes en Florida y California, estaban llamados a salir a las calles hoy y, de acuerdo con algunos medios, en la ciudad floridana de Orlando grupos de trabajadores del gigante del entretenimiento empezaron a congregarse en el centro de la ciudad.