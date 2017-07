El director ejecutivo de Europol, Rob Wainwright (c); el fiscal general, Jeff Sessions (cd); el fiscal general adjunto estadounidense, Rod Rosenstein (ci); y el director del FBI en funciones, Andrew McCabe (no en la imagen), ofrecen una rueda de prensa sobre una acción internacional contra el delito cibernético en el Departamento de Justicia de Washington (Estados Unidos) hoy, 20 de julio de 2017. El presidente Donald Trump, afirmó que el fiscal general, Jeff Sessions, ha sido "injusto" con él y dijo que si hubiera sabido que se iba a excusar de encabezar la investigación sobre los vínculos de su equipo electoral con Rusia no lo habría elegido para el puesto. EFE