Demonstrators march through the streets to protest against the death of Andres Guardado in an officer involed shooting, in Compton, California, USA, 21 June 2020. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/File EEUU PROTESTAS: LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS) 21/06/2020.- Varias personas se manifiestan por la muerte de Andrés Guardado que fue disparado por la policía y ha dado continuidad a las manifestaciones iniciadas por la muerte de George Floyd en Los Ángeles, California, Estados Unidos este lunes. EFE/ Christian Monterrosa