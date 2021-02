El principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, calificó este domingo como "terrible" y "realmente horrible" que el país se acerque a las 500.000 muertes a causa de la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses.

"Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa " Meet the Press”, de la cadena NBC News.