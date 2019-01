La monogamia ha aparecido en las especies animales durante milenios por una formula genética universal que afecta al funcionamiento del cerebro, según un estudio publicado hoy en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un equipo de la Universidad de Texas, analizó a diez especies de animales vertebrados y determinó que "un tipo de fórmula genética universal" transformaría a los animales no monógamos en monógamos al "apagar ciertas actividades en su cerebro" y activar otras.