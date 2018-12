El gobernador de California, Jerry Brown, lamentó hoy no haber tenido éxito al intentar convencer de los peligros del cambio climático al presidente Donald Trump durante su visita al estado en noviembre para examinar los daños causados por varios incendios devastadores.

"No, no creo que lo haya hecho. Diría que está muy convencido de su posición, que es que no hay nada anormal en los incendios en California o en el aumento del nivel del mar o en todos los otros incidentes del cambio climático", argumentó Brown en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.