El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (c) habla en un acto que pide que no siga adelante la nueva propuesta de ley sanitaria republicana, hoy, martes 19 de septiembre de 2017, en el Capitolio en Washington DC. Un grupo bipartidista de gobernadores urgió hoy a los líderes del Senado a no considerar el nuevo proyecto de ley para derogar y reemplazar la actual ley de salud, conocida como Obamacare, ante las consecuencias que podría tener sobre la reducción del acceso sanitario para sus ciudadanos. EFE