Un grupo de más de 200 científicos publicó este lunes una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia de la COVID-19 son “insuficientes” y pide a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus.

La misiva, adelantada este fin de semana a los diarios The New York Times y The Washington Post y publicada hoy en la revista científica “Clinical Infectious Diseases”, pide a la comunidad médica y a los organismos internacionales reconocer los riesgos de transmisión de la COVID-19 más allá de dos metros establecidos como distancia de seguridad en la mayoría de países.