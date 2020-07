Dos grupos vinculados a la Policía de Nueva York (NYPD) han pedido al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que les permitan pintar un mural bajo el lema "Las vidas azules importan", que hace referencia a la frase "Las vidas negras importan", que en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, se ha utilizado como lema antirracista frente a los abusos policiales y que cuenta con una pintada gigante en la Quinta Avenida.

A través de una carta al regidor neoyorquino, las asociaciones Blue Lives Matter NYC y Standing Up for New York City alaban los "intentos" de De Blasio de llamar la atención sobre el racismo sistémico pero piden también que se rinda tributo a la labor policial, que tradicionalmente viste un uniforme de color azul.