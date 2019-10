Los hijos de migrantes pobres en Estados Unidos progresan más económicamente que aquellos niños de padres nacidos en el país y de similar extracto social, una tendencia que se ha mantenido durante los últimos cien años, según un estudio de la universidades de Stanford, Princeton y la de California en Davis.

El informe titulado "Intergenerational mobility of immgrants in the US over two centuries" analizó a más de cuatro millones de personas entre 1880 y 2015.