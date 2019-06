El paraguayo Enrique Galván (c sentado), que sufre la llamada enfermedad del "hombre elefante", posa junto al cirujano general de UCI Health, Cristóbal Barrios (d), y las enfermeras Katie Galvin (i) y Constance Galanos (c), durante una rueda de prensa este lunes en el hospital universitario "Health Douglas" del Centro Médico de la Universidad de California en Irvine (UC Irvine), en Los Ángeles, California. EFE/UC Irvine Health/SOLO USO EDITORIAL

El paraguayo Enrique Galván, que sufre la llamada enfermedad del "hombre elefante", siente que tiene "una nueva vida" tras la exitosa operación a la que se sometió en California y en la que le extirparon más de 3 kilos de piel excesiva.

"Siento que me han quitado una carga muy grande, una mochila pesada (..) que no me permitía avanzar. Y ya ahora que no tengo esa mochila pesada estoy liviano como para volar adonde sea", declaró Galván este lunes en el hospital universitario "Health Douglas" del Centro Médico de la Universidad de California en Irvine (UC Irvine), en Los Ángeles.