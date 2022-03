Human Rights Watch (HRW por su sigla en inglés) apoyó este jueves un proyecto demócrata que pretende modificar la ley de EE.UU. que permite trabajar a los menores de edad en la agricultura y en condiciones peligrosas y que, según la organización, expone a los jóvenes a "riesgos".

Los representantes demócratas Lucille Roybal Allard, de California, y Raúl Grijalva, de Arizona, presentaron hoy ante el Congreso el proyecto The Children’s Act for Responsible Employment and Farm Safety que subiría de 12 a 14 años la edad mínima para ser contratado en labores agrícolas.