Un informe independiente concluyó que los directivos del centro oncológico Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, entre ellos el español José Baselga, "violaron frecuentemente" las normas del hospital relacionadas con conflictos de interés al ocultar sus lazos con empresas farmacéuticas.

La investigación, realizada por el despacho Debevoise & Plipton, afirmó que los responsables de la institución consideraban las relaciones con farmacéuticas "ad hoc" en lugar de con un escrutinio riguroso y que los miembros del equipo de investigación no eran conscientes de la involucración de los ejecutivos con las empresas, según el diario The New York Times.