Fotografía de archivo del edificio del New York Times en la Octava Avenida en Nueva York, Nueva York, EE. UU. EFE / Peter Foley/Archivo

El Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard ha lamentado en un artículo el cierre de la versión en español del diario The New York Times, cuya andadura arrancó en febrero de 2016 y llegó a su fin el pasado septiembre por no ser rentable.

El texto, publicado en la página web del Observatorio y firmado por José María Albalad Aiguabella, lamenta que haya prevalecido "el criterio económico" como "principal indicador a la hora de tomar decisiones".