La Policía de Albany (capital del estado de Nueva York) investiga si una última acusación de abuso contra el gobernador, Andrew Cuomo, en su residencia oficial puede constituir delito, algo que podría complicar la situación del político, que ha sido acusado por varias mujeres de comportamiento inapropiado y acoso.

Según indicó el diario The New York Times, la policía de Albany investiga si la última acusación contra Cuomo puede "llegar al nivel de delito", ya que implica supuesto tocamiento físico y pese a que la mujer, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, no ha presentado una denuncia formal.