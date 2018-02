La estudiante Maddy Wilford (c), que resultó gravemente herida el 14 de febrero en el tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, asiste a una conferencia de prensa junto a sus padres Missy (i) y David Wilford (d), hoy, lunes 26 de febrero de 2018, en el hospital Broward North, en Pompano Beach, Florida (EE.UU.). EFE

La estudiante Maddy Wilford, que resultó gravemente herida el 14 de febrero en el tiroteo en la escuela secundaria de Parkland pero tres operaciones y doce días después ya tiene el alta médica, agradeció hoy la rápida respuesta de los servicios de emergencia y del personal médico.

"No estaría aquí sin la respuesta de todos los oficiales y doctores. Gracias por las cartas y el amor que he recibido", dijo la joven, no sin esfuerzo, en una conferencia de prensa en el centro hospitalario junto a sus padres, doctores y el personal de emergencia que la socorrió en la escuela.