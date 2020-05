Imágenes de la reapertura de la economía en Palm Beach

People walk on the West Palm Beach Public Dock in Downtown West Palm Beach, Florida, USA, 11 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

People walk next to the re-opened restaurants in Downtown West Palm Beach, Florida, USA, 11 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA