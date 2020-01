La fundadora y directora ejecutiva de Sink or Swim Project, la activista Delaney Reynolds, señala a qué altura de su cuerpo llegará el agua si sigue viviendo en el sur de Florida en 20, 30, 40 o más años, durante una entrevista con Efe este lunes en la Universidad de Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Ana Mengotti

La joven activista Delaney Reynolds, que a los 20 años encabeza una demanda contra el gobernador de Florida por no cambiar la matriz energética del estado de los combustibles fósiles a las energías sustentables, no cree una palabra a los que dicen no creer en el cambio climático.

"Ellos tienen que saberlo. Es imposible no ver el impacto", subraya Reynolds en una entrevista con Efe en la Universidad de Miami, donde estudia ciencias marinas para comprender mejor lo que está pasando y "encontrar soluciones, que -asegura- es la parte más importante" de todos estos esfuerzos.