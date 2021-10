Fotografía personal sin fechar cedida donde aparece César junto a uno de sus dos perros en la puerta de su casa en el norte de Miami-Dade, Florida. EFE/ César SOLO US EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La mitad de las mascotas de Estados Unidos viven en hogares de recursos limitados como el de "César", que no puede trabajar regularmente por una enfermedad mental y cada día "se las tiene que buscar" para asegurarse comida para él, su hijo y sus dos perros, a los que no quiere renunciar por no tener dinero.

Según datos oficiales, más de 38 millones de personas no tuvieron suficiente comida en Estados Unidos en 2020 y, por tanto, se puede pensar que tampoco sus perros, gatos y otros animales hogareños.