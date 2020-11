Denver (CO)

EFE News Denver (CO) 20 nov 2020

Fotografía cedida donde aparece Alison Sawyer Current, de 67 años y residente en Boulder (Colorado), más conocido como la "Señora de los Perros". EFE/Alison Sawyer Current /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida donde aparece Alison Sawyer Current, de 67 años y residente en Boulder (Colorado), más conocido como la "Señora de los Perros". EFE/Alison Sawyer Current /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Para rehacer su vida y pensando ya en jubilarse, Alison Sawyer Current, de Colorado, viajó a México de luna miel hace 20 años, pero el lastimoso estado de los perros callejeros en la famosa Isla Mujeres la motivó a hacer algo por esos animales, y tanto hizo que ahora es conocida como la “Señora de los Perros”.

“Al llegar a México vi muchas cosas que pensé que eran parte del paisaje y eso me encegueció porque no era así. Miles de perros enfermos en la calle no es parte de ninguna cultura. Esos perros necesitaban ayuda y la gente también necesita ayuda y, en aquel momento, nadie la ofrecía”, dijo a Efe Sawyer Current, de 67 años y residente en Boulder, cerca de Denver.