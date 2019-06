Los humanos muestran una pauta constante en la elección de sus parejas y este patrón podría predecir con quiénes se enamoran y el futuro de la relación, según un estudio publicado hoy por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las relaciones románticas tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, pero el grado en el cual los individuos forman pareja con personas que tengan personalidades similares no es del todo claro, señaló uno de los autores, Yoobin Park, de la Universidad de Toronto en Canadá.