Javier Roacho, un residente en el norte de Denver, es uno de los hispanos afectados por el proceso de gentrificación en la capital de Colorado, la cual figura entre las urbes donde más se da este desplazamiento de personas con menos ingresos.

"Lo que me ofrecen por la expropiación de mi casa por la construcción de la nueva carretera no me alcanza para comprar otra casa de seis habitaciones. Y aunque me alcanzase, ya no sería lo mismo, porque no sería la casa nuestra, la que hizo mi padre", explicó a Efe Roacho.