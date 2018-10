Los mamíferos no evolucionan lo suficientemente rápido para evitar su desaparición a manos del ser humano y en los próximos 50 años podrían extinguirse tantas especies que la naturaleza tardaría entre 3 y 5 millones en reponerlas, alertó hoy un estudio de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Esta amenaza se debe a que, a diferencia de otros procesos de extinción previos, el que se produce en la actualidad no está generado por causas naturales sino por la acción del hombre, señalaron los investigadores en su análisis, divulgado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).