Los agentes policiales blancos en Estados Unidos no son más propensos a matar civiles de minorías que los policías negros o los hispanos, según un estudio de las universidades de Michigan y Maryland que publicó hoy la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En años recientes los incidentes en los cuales agentes policiales blancos han dado muerte a sospechosos negros o hispanos han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza policial pero, como señalan los autores, hasta ahora no había un análisis de datos sobre este asunto.