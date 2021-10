La nave Lucy que la NASA planea enviar al espacio el próximo sábado para estudiar por primera vez los asteroides troyanos asociados con Júpiter supone "una oportunidad única para comprender mejor la formación de planetas y la evolución del Sistema Solar", señaló la agencia espacial de EEUU.

Esta misión que tomó el nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy, que a su vez se inspiró en una canción de los Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds", será lanzada en una semana desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida.