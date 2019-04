Más de 45 corporaciones, entre ellas Microsoft, SAP y Nielsen, firmaron un acuerdo de colaboración con más de una docena de asociaciones hispanas para promover y empoderar a los latinos como empleados, clientes y ciudadanos, según se anunció este viernes.

El anuncio tuvo lugar durante la Cumbre del Liderazgo Hispano: Chicago, organizada por We Are All Human, una fundación sin fines de lucro que promueve la diversidad, la inclusión y la equidad.