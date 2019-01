El movimiento "Me Too" lanzó este lunes una serie de vídeos cortos de animación, "Survivor Stories", que ilustran los testimonios en primera persona de cuatro víctimas de agresión o acoso sexual, dos narrados por hombres y dos por mujeres, una de ellas en español.

"Cuando escuchan "Me Too", a menudo imaginan a una poderosa persona eludiendo responsabilidades", dijo en su cuenta de Twitter la fundadora del movimiento, Tarana Burke, para quien en su lugar hay que "imaginar a un superviviente en camino a la recuperación" pero no es posible si "estamos más interesados en los escándalos".