La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama lanzó un dardo a la filosofía de liderazgo femenino acuñada por Sheryl Sandberg, la "número dos" de Facebook, un comentario del que hoy se hacen eco los medios nacionales.

Obama se referió al "bestseller" de Sandberg titulado "Lean In: Women, Work, And The Will To Lead" (En español "Vayamos adelante: las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar"), que dio lugar a una fundación sin ánimo de lucro, llamada "Lean In", que ha promovido la creación por todo el mundo de miles grupos de mujeres que realizan encuentros regulares para hablar sobre liderazgo.