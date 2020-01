Miles de personas salieron este domingo a las frías calles de Nueva York para manifestarse contra el antisemitismo en reacción a los últimos ataques perpetrados contra la comunidad judía en la ciudad y sus alrededores, entre ellos el reciente apuñalamiento de 5 personas en una celebración de Janucá.

Los manifestantes fueron convocados por varias organizaciones judías a una marcha pacífica en el Bajo Manhattan bajo el lema "No al odio, no al miedo" y cruzaron el puente de Brooklyn enarbolando pancartas con consignas como "Judíos contra el antisemitismo y la islamofobia", "No al odio" o "La discriminación no es kósher".