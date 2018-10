El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó hoy de la muerte de seis niños que estaban ingresados en un centro sanitario del estado por un brote de adenovirus, así como de la infección de otros doce.

Los pacientes de pediatría, cuya edad no se ha dado a conocer, estaban en el Wanaque Center and Rehabilitation en Haskell, donde las autoridades han ordenado que no sean admitidos nuevos pacientes mientras se investiga el asunto, indicó el Departamento en un comunicado.