Con pintura roja en una falda blanca y las piernas una joven de 33 años se sentó este viernes en la Quinta Avenida de Nueva York junto a miles de personas para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección del derecho al aborto, vigente desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

"Esta mañana me desperté llena de rabia y tristeza porque sabía que esto iba a pasar. Esta decisión no refleja el punto de vista de la mayoría de las personas del país. El Tribunal Supremo tomó una decisión que la mayoría de este país no apoya", señaló a Efe la joven que se identificó con el seudónimo de Jane Roe, el mismo que Norma McCorvey usó en su demanda, que en 1973 derivó en la decisión del Supremo de proteger el derecho a abortar en todo Estados Unidos.