Centenares de personas se congregaron hoy a la espera de la llegada del presidente, Donald Trump, a su hogar en Nueva York, en la primera visita oficial a su casa desde que juró el cargo el pasado enero.

En medio de grandes medidas de seguridad, los manifestantes portaban carteles con mensajes como "A nombre de la humanidad, no aceptamos un Estados Unidos fascista", "Cambiaremos a Trump por 10.000 refugiados", "No al régimen de Trump-Pence", "Sin justicia no hay paz" o "No a la guerra".