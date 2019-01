Nueva York reivindicó hoy la "fuerza moral" con la que el reverendo Martin Luther King se erigió en el líder de los derechos civiles en Estados Unidos en un animado evento musical, plagado de mensajes políticos, que terminó con el icónico canto del movimiento, "We Shall Overcome" (Lo superaremos).

El edificio de la Ópera de la Brooklyn Academy of Music (BAM), la institución musical en funcionamiento más antigua del país, ejerció de refugio para decenas de personas este lunes, día festivo en EE.UU., no solo por las gélidas temperaturas del exterior sino por las llamadas que se escucharon en su interior a "no esperar y seguir luchando", como exhortaba Luther King.