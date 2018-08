Las autoridades de Florida han desarticulado una banda de al menos once delincuentes que robaba tarjetas de crédito para comprar gasolina, que cargaban en bidones, para luego venderla en el mercado negro, informaron hoy medios locales.

La operación policial denominada "Operation 'Er Up'" condujo a al arresto de once personas y la confiscación de once vehículos pick-up en el condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida.