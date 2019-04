El artista y activista Manuel Oliver, padre de una de las víctimas del tiroteo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) en 2018, ha rediseñado un clásico juego de mesa para exponer con crudeza lo que le pasa a un cuerpo impactado por un arma de asalto.

Oliver, de origen venezolano, es uno de los artistas representados en la exposición colectiva "Ripped from the Headlines" (Arrancado de los titulares) que el viernes se inaugurará en The Projects Contemporary Art Space de Fort Lauderdale, la capital del condado del sur de Florida al que pertenece Parkland.