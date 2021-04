Los padres de Duante Wright, el joven afroamericano que murió de un disparo durante un control policial este fin de semana en Brooklyn Center (Minesota), rechazaron este martes la versión del Departamento de Policía local, que señala que su muerte fue un "accidente".

"No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso", señaló Aubrey Wright en el programa "Good Morning America", de la cadena ABC.