Varios turistas del crucero 'Freedom of the Seas', de la compañía Royal Caribbean, a su llegada al puerto de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

Los padres de una niña de 19 meses que se mató en julio pasado al caer contra el muelle desde lo alto de un crucero atracado en San Juan de Puerto Rico presentaron este miércoles una demanda en un tribunal de Miami contra la compañía Royal Caribbean.

En la demanda alegan que la compañía, con sede en Doral, en el condado Miami-Dade, tiene responsabilidad en la muerte de la niña por contar con ventanas que no brindan un nivel de seguridad razonable en una zona del barco "Freedom of the Seas".