Organizaciones políticas y de educadores, que anticipan "la mayor oleada de la historia de estudiantes en transferencia entre instituciones de educación superior debido a la covid-19", pidieron este miércoles a legisladores y universidades una mejora en este proceso.

"Las solicitudes de cambio sistémico suponen que se analicen en detalle las prácticas y las políticas en la educación superior que siguen llevando a resultados no equitativos entre los estudiantes de diferentes razas o etnicidad", indicó en un comunicado Nyema Mitchell, de Jobs for the Future (JFF).