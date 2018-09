Fotografía sin fechar cedida por las Fuerzas Aéreas estadounidenses muestra un avión de combate US HC-C130J mientras se acerca al borde del huracán Florence tras un vuelo de dos horas y media desde la base aérea de Savanah, en Georgia (EE.UU). EFE/ Us Air Force/tsgt. Chris Hibben FOTO CEDIDA? SÓLO USO EDITORIAL? NO VENTAS