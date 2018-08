Un documental sobre los movimientos juveniles a favor de un mayor control de armas en EEUU, bajo la dirección de Alain Maiki y la producción de la periodista argentina Natalia Denegri, fue anunciado hoy por sus realizadores.

"Por los niños, para los niños" ("For the children, by the children"), con fecha de estreno aún por confirmar, sigue el paso a movimientos como "March For Our Lives" y "Change The Ref", surgidos tras las matanzas ocurridas en escuelas de Florida y Texas, y que abogan por más control en la venta de armas para así "reducir sus fatales estadísticas".