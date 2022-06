El periodista estadounidense David E. Hoffman, ganador del Premio Pulitzer, se propuso averiguar "cuál fue la inspiración, el coraje y los medios" con los que el disidente cubano Oswaldo Payá se enfrentó al Gobierno de su país con el Proyecto Varela, según afirmó a Efe este miércoles al presentar su biografía sobre el fallecido opositor.

"Give Me Liberty: The True Story of Oswaldo Payá and his Daring Quest for a Free Cuba" (Dame libertad. La verdadera historia de Oswaldo Payá y su audaz búsqueda de una Cuba libre), publicado en inglés este mes por la editorial Simon & Schuster, muestra "la fascinante biografía de Oswaldo Payá, un disidente que "se atrevió a desafiar a Fidel Castro, inspirando a miles de cubanos a luchar por la democracia", según la editorial.