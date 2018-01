Ejemplares del libro "Fire and Fury" de Michael Wolff a la venta en una librería en Washington (Estados Unidos). EFE/Archivo

Las ventas de un libro sobre los bombardeos aliados contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial se han disparado en los últimos días gracias a la similitud de su título con "Fire and Fury", el relato de Michael Wolff sobre la Casa Blanca y Donald Trump.

El libro del profesor Randall Hansen, director de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto fue publicado hace diez años con el título "Fire and Fury" y el subtítulo "The Allied Bombing of Germany 1942-1945".