Denver (CO)

EFEUSA Denver (CO) 29 abr 2019

En menos de dos días, miles de personas aportaron más de 123.000 dólares en donaciones para ayudar a pagar la fianza y gastos de abogados de Rogel Aguilera Mederos, el camionero cubano detenido en Colorado por causar la semana pasada un grave accidente en el que fallecieron cuatro personas.

"Es una tragedia y es terrible pensar que se perdieron vidas. Y es difícil comprender por qué suceden estos accidentes, pero Rogel no tiene antecedentes y conducía con licencia. ¿Y ahora por una falla mecánica vamos a arruinarle la vida? Lo he visto muchas veces antes y no quiero que vuelva a suceder", expresó una donante de Denver que usa el seudónimo "Darko".