La estrella latina Rita Moreno, de 86 años, ha reclamado el voto de los más de 135.000 puertorriqueños desplazados por el huracán María en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre, según un anuncio televisivo divulgado hoy.

"Tenemos que mandar un mensaje a los líderes: merecemos su respeto. Si te has mudado a EE.UU. y eres residente, regístrate para votar", señaló Moreno en el anuncio lanzado por la organización People For American Way (PFAW).