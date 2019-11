Aproximadamente tres millones de hogares en Estados Unidos se sustentan por mujeres latinas, las cuales cobran en algunos estados hasta 61 centavos menos por cada dólar que ganan los hombres, una realidad que refleja la brecha salarial existente en el país y que el 37 % de los estadounidenses desconoce.

Esta es una de las conclusiones del estudio "Beyond Wages: Effects of the Latina Wage Gap", difundido este miércoles y hecho por las organizaciones LeanIn.Org, SurveyMonkey y UnidosUs, que recoge datos de los 25 estados en los que más trabajadoras latinas se contabilizan y Puerto Rico.