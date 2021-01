Con 102 años y sobreviviente de la pandemia de la llamada gripe española, que mató a millones de personas, Jane Smith se vacunó este martes contra la covid-19 en Florida e hizo un llamado a los escépticos a dejar la "ridiculez" de no querer vacunarse.

"Creo que están locos por no hacerlo. Por supuesto, es seguro. Si no pensara que lo es, no lo haría", dijo Smith, según reportó el diario Palm Beach Post, del condado floridano en el que vive hace medio siglo.