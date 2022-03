Un cohete Falcon 9 de SpaceX puso este sábado en órbita otros 53 satélites de la red de internet de banda ancha Starlink, informó la compañía espacial privada de Elon Musk.

Poco tiempo después del lanzamiento, la primera etapa del cohete B1051, que había despegado de Cabo Cañaveral (Florida) a primeras horas del sábado, regresó a Tierra y se posó en la nave no tripulada llamada "Just Red the Instructions" situada en el océano Atlántico a unas 400 millas (640 kilómetros) al este de Carolina del Sur.