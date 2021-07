Los servicios forenses que trabajan en las tareas de reconocimiento de las víctimas encontradas entre los escombros del edificio que le pasado 24 de junio se vino abajo en Miami han identificado hoy formalmente otro cadáver, con lo que la cifra oficial de fallecidos se elevó así a 96, anunciaron las autoridades.

La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aun no determinadas se situó hasta este martes en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.