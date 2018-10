La dramaturga y directora teatral texana Virgina Grise aseguró en entrevista con Efe que libra una eterna revolución literaria a través de sus obras y de su faceta como activista, lo que le ha llevado a Arizona para montar una obra para las reclusas de una cárcel estatal.

La artista, fundadora del movimiento de Acción Zapatista en Estados Unidos, acaba de llegar a Phoenix para iniciar un proyecto de actuación con las reclusas en la cárcel de Perryville, en Maryvalle (Arizona), donde montará su versión de "Their Dogs Came with Them" (Sus perros vinieron con ellos), una novela de la autora estadounidense de origen mexicano María Helena Viramontes.