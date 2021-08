Leoncio Antonio Trejo Galdamez, de 58 años, murió en brazos de su hijo el 29 de junio después de pasar el día colocando tuberías de riego en el Valle de Coachella, en California. Otra víctima de un negocio peligroso, la noticia de su muerte resonó en la comunidad mayoritariamente latina cerca de las fronteras con México y Arizona.

“Los trabajadores agrícolas están en la primera línea del cambio climático. Y, en algunos casos estamos viendo una tormenta perfecta azotando a nuestros trabajadores: covid-19, humo y el calor de los incendios forestales”, dijo Leydy Rangel, vocera de la United Farm Workers Foundation (UFW).

Para trabajadores como Trejo, que realizan sus tareas al aire libre, unos pocos grados pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, los trabajadores agrícolas usan camisas de manga larga, jeans gruesos, botas pesadas y sombreros de ala ancha para protegerse del calor. Aun así, con frecuencia hay que llamar a la ambulancia.

“El calor se siente horrible”, dijo Jaime Isidoro, de 36 años. “Empiezas a trabajar, empiezas a sudar y la camiseta se empapa”.

Nacido en Puebla, México, Isidoro ha estado recolectando cultivos durante dos décadas en el Valle de Coachella. La región tiene una de las temporadas de cultivo más largas del país y proporciona la mayoría de las hortalizas de invierno de Estados Unidos. También alberga cientos de granjas de dátiles, que crecen en el clima cálido y seco.

Aquí, el calor es un hecho.

“Hace unos años, me empezó a doler la cabeza. Empecé a tener escalofríos. Fui a la clínica y me pusieron un par de inyecciones”, contó Isidoro. “Me dijeron que era un golpe de calor. No conoces los síntomas. No sabía qué era eso hasta que lo tuve”.

Y las temperaturas son cada vez más extremas.

El 4 de agosto, tres de las comunidades desérticas de la región superaron sus récords diarios registrados, alcanzando 122 grados Fahrenheit (50 Celsius) en Palm Springs y Thermal, y los 120 (48,9 C) en Indio. California registró los meses de junio y julio más calurosos.

El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos. Entre 1992 y 2017, el estrés por calor mató a 815 trabajadores estadounidenses y lesionó gravemente a más de 70.000, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

En California, las visitas a las salas de emergencia relacionadas con el calor aumentaron 35 % entre 2005 y 2015, el último año para el que hay datos disponibles, con aumentos desproporcionados entre las comunidades negras no hispanas, latinas y asiático-americanas.

El personal médico del Valle de Coachella dice que ha estado tratando a un número creciente de pacientes que sufren de agotamiento por calor o insolación en los últimos años.

En 2018, California registró 6.152 visitas a salas de emergencias debido a enfermedades relacionadas con el calor. El condado de Riverside, que incluye a Coachella, Indio y Palm Springs, tiene una de las tasas más altas de visitas a emergencias vinculadas al calor del estado.

“Si comenzamos a ver más de 120 grados en cualquier capacidad normal, realmente estamos en un territorio desconocido. El cuerpo humano no está diseñado para existir en ese tipo de calor”, dijo Andrew Kassinove, médico del departamento de emergencias y jefe de personal del JFK Memorial Hospital en Indio.

El hospital trata regularmente a las personas que trabajan al aire libre por agotamiento por calor, que se caracteriza por náuseas, aturdimiento, fatiga, calambres musculares y mareos. Con menos frecuencia ven insolación, una condición más peligrosa cuyos síntomas incluyen dolor de cabeza, confusión, vómitos, frecuencia cardiaca rápida, desmayos y falta de sudoración.

“Las temperaturas corporales basales que son realmente elevadas requieren ser tratadas con medidas para salvar vidas”, dijo Kassinove. A medida que las temperaturas se elevan por encima de la temperatura humana típica de 98,6 grados Fahrenheit (37 C), el cuerpo lucha por disipar el calor.

California tiene algunas de las protecciones laborales más estrictas contra el agotamiento por calor. Una norma adoptada por los funcionarios de seguridad laboral en 2006 fue la primera en el país en aplicarse a todos los trabajos al aire libre, obligando a las empresas a proporcionar a los trabajadores espacios con sombra, tiempo de descanso y agua adecuados.

Después que una histórica ola de calor azotara la región noroeste en junio, Oregón y Washington adoptaron protecciones similares. Algunos miembros del Congreso han presentado un proyecto de ley similar y quieren que el Departamento de Trabajo establezca estándares federales.

Pero los grupos de derechos de los trabajadores dicen que las reglas no siempre se hacen cumplir. Y los trabajadores agrícolas, que están desesperados por el dinero y a menudo se les paga por pieza durante la cosecha, muchas veces pasan por alto su propia seguridad, dicen.

“Es poco probable que los trabajadores agrícolas presenten quejas”, dijo Rangel de la UFW. Sin asistencia federal durante la pandemia, “no tenían otra opción, tenían que seguir presentándose al trabajo si querían alimentar a su familia”.

Los latinos, que representan la mayoría de los trabajadores agrícolas de California, son más propensos a tener afecciones que pueden agravarse por el calor, como presión arterial alta y enfermedad renal.

Los trabajadores de salud enfatizan la importancia de la hidratación e instan a los trabajadores a consumir menos refrescos, café y alcohol, que son deshidratantes, dijo el enfermero José Banuelos del Central Neighborhood Health Foundation, de Coachella. “No puedes cambiar tu trabajo si es al aire libre. Pero le digo a la gente que use protector solar y una capa protectora”.

El calor también puede afectar el uso de medicamentos. Los antipsicóticos y antidepresivos, por ejemplo, pueden reducir la sed y, por tanto, causar deshidratación, al igual que los diuréticos, que a veces se toman para la hinchazón.

Isidoro, quien dijo estar buscando otros trabajos, a menudo ve a sus compañeros de tareas luchando en los campos. Si se sienten mareados, pueden sentarse a la sombra o subirse a un camión cercano para que les pongan aire acondicionado, o llamar al 911 si los síntomas persisten.

Pero es un motivo de orgullo no mostrar que el calor te está afectando, dijo, y las llamadas para descansar a menudo se reciben con risas.

Alrededor de Bakersfield, mientras se recogen uvas durante las cosechas de verano y otoño, las ambulancias son un espectáculo habitual, dijo Isidoro. “Todos los días se escucha ‘Aquí viene la ambulancia’, o ‘Fulano de tal se fue temprano porque se sintió enfermo’”, refirió.

Pero muchos trabajadores ignoran las señales de advertencia, dijo Aguileo Rangel Rojas, otro trabajador agrícola. “Están arriesgando su salud, sin pensar en eso, para asegurarse de que pueden ganar un salario”, expesó.

Rangel conoce demasiado bien los riesgos. En 2005, su hijo de 15 años, Cruz, sufrió un golpe de calor mientras recogía uvas. Pasó 15 días en el hospital y la familia no estaba segura de si sobreviviría. Los ojos de Rangel se llenaron de lágrimas al recordarlo.

“No teníamos dinero. No hablábamos inglés. Sin auto. Sin nada”, dijo. “No conocíamos nuestros derechos. Puede arrancarte el corazón”.

Después de la emergencia, Cruz dejó de recolectar y volvió a la escuela secundaria. Ahora es un empleado de UFW. Su padre, ahora de 53 años, todavía trabaja en el campo con su esposa.

En agosto, Rangel comenzó a trabajar por las noches, cuando las temperaturas bajan a 80 grados Fahrenheit (26,7 C). Pero incluso sin calor extremo existen riesgos. La evaporación de los cultivos se mantiene espesa en el aire, creando una humedad que puede provocar tormentas eléctricas e inundaciones repentinas.

Un relámpago brilló a su alrededor mientras estaba cortando apio en un tractor en un amanecer reciente.

“Nos puede alcanzar un rayo en cualquier momento y todos podríamos morir”, dijo. “Debería poder ocurrir que esté lloviendo y los jefes nos pidan que dejemos de trabajar, pero no lo hacen. No podemos darnos el lujo de sentarnos detrás de un escritorio”. EFE News

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud.

Versión original en inglés: https://bit.ly/3AZMrqo